В Челябинской области предупреждают об ухудшении погоды и снегопаде

В горнозаводской зоне Челябинской области 20 ноября местами ожидается сильный снегопад, гололед и ветер с порывами до 13 метров в секунду. Южноуральцам рекомендуют не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Согласно прогнозу, температура воздуха днем 20 ноября в горнозаводской зоне может колебаться от -2°С и до +3 °С, а ночью она опустится до -1–6°С. В южных районах Челябинской области может появиться туман.