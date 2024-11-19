Три подростка из Уфы пойдут под суд за разбой

Орджоникидзевский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении трех подростков, обвиняемых в разбое группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ). В отношении четвертого фигуранта, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, материалы направлены в региональное МВД для принятия мер профилактического характера, сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2023 года на улице Богдана Хмельницкого подростки избили 44-летнего уфимца и похитили у него мобильный телефон и деньги.

«Следователями и оперативниками благодаря оперативному анализу видеозаписей с камер наблюдения и допросов очевидцев установлены приметы нападавших, в результате подростки были вскоре задержаны в том же микрорайоне»,— сообщили в пресс-службе.

Венера Хисамова