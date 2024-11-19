СКР проверяет обстоятельства обрушения отделки потолка в детском саду в Кунгуре

СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту обрушения отделки потолка в кунгурском детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧП Кунгур Фото: ЧП Кунгур

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 18 ноября 2024 года в детском саду № 15 в Кунгуре во время замены ламп освещения обрушился потолок. В результате обрушения пострадал один ребенок, ему оказана разовая амбулаторная медицинская помощь. СУ СКР проверяет произошедшее на предмет халатности.