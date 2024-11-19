Сергей Студенников ответил на обвинения в алкоголизации Русского Севера

Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников в интервью РБК ответил на обвинения губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в алкоголизации Русского Севера. В октябре на оперативном совещании в местном правительстве чиновник заявил, что сети «Бристоль» и «Красное & Белое» спаивают жителей. Он намерен изменить региональное законодательство, чтобы убрать алкомаркеты с рынка.

Суть претензий Георгия Филимонова в следующем: по его данным, за год население Вологодской области сократилось на 7,5 тыс. жителей. При этом «71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем», пояснял губернатор. За год заболеваемость алкоголизмом, по его словам, выросла на 30%.

Сергей Студенников в первую очередь отмечает, что его магазины («Красное & Белое», а также сеть «Бристоль» входит в группу «Меркурий Ретейл Холдинг», которое управляет 27 038 магазинами в 76 регионах) — «не алкомаркеты, а магазины „у дома“». В таких торговых точках алкоголь составляет менее четверти ассортимента, остальное — продукты питания, напитки, товары повседневного спроса, табак.

Господин Студенников считает, что запрет на продажу спиртного не поможет в борьбе с проблемой, а только усугубит ситуацию из-за массового распространения суррогатных напитков. «Что такое нелегальная плоскость? Себестоимость одной бутылки у тебя падает раз в пять, если ты не платишь всевозможные сборы, то есть с точки зрения денег он становится все более доступным. А нелегальным производителям какое счастье будет, представьте — наценка 200%! Многие, кто работает легально, просто уйдут в нелегальную плоскость».