Городские власти не определились с вариантами использования площадки под прежний проект зоопарка

Сегодня в ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутатами был поднят вопрос об использовании площадки по адресу: ул. Братская, 100, где ранее планировалось открыть новый зоопарк. Первый замглавы Перми Ольга Андрианова подчеркнула, что площадка относится к землям ООПТ (особо охраняемых природных территорий). Она отметила, что сейчас обсуждается рациональное использование участка. Конкретные способы его использования госпожа Андрианова не сообщила, пообещав раскрыть информацию позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель главы администрации города Перми Ольга Андрианова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Первый заместитель главы администрации города Перми Ольга Андрианова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что в 2010 году городские власти выкупили из частной собственности участок под зоопарк на ул. Братской, 100. Однако позднее было решено отказаться от размещения зоопарка на этом месте из-за слишком высоких затрат на инфраструктуру.