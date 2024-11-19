На Кубани экс-главный бухгалтер СИЗО обвиняется в хищении 90 млн рублей

В Армавире бывший главный бухгалтер следственного изолятора и ее коллега обвиняются в хищении более 90 млн руб. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд по ч. 4 ст. 159 УК РФ(мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

По версии следствия, бухгалтера, в период с 2017 по 2022 год злоупотребляли доверием со стороны руководства ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН России по Краснодарскому краю и незаконно перечисляли бюджетных средства с лицевого счета УФСИН России по региону на определенные подконтрольные им расчетные счета, а затем использовали для собственных нужд.

Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу.

Ева Китаева