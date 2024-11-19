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Выдача кредитных карт в Челябинской области снизилась на 18,4%

В октябре жителям Челябинской области выдали на 18,4% меньше новых кредитных карт, чем в сентябре. Если в начале осени южноуральцы получили 46,8 тыс. платежные средства, то в октябре 38,2 тыс. штук. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране в октябре банки предоставили россиянам 1,58 млн новых кредитных карт. Это на 15,9% меньше, чем в сентябре. Самое серьезное снижение выдачи таких банковских продуктов отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе (21,2 тыс. кредитных карт за октябрь; -27,3% к сентябрю), Кемеровской (29,3 тыс. единиц; -24,4%) и Тюменской областях (17,9 тыс. единиц; -21,5%). Как отмечают в НБКИ, количество выпущенных новых кредитных карт сокращается пятый месяц подряд.

Виталина Ярховска

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