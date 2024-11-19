В Кургане на конкурс по выбору главы города заявились три человека

Документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кургана подали три человека. Претендентами стали депутат местной городской думы Яков Сидоров, временно исполняющий обязанностей мэра Антон Науменко и исполнительный секретарь Курганского местного отделения партии «Единая России» Дмитрий Жуковский. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники. О своем участии в конкурсе главы Кургана Яков Сидоров также рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс пройдет в два этапа. На первом, который состоится 22 ноября, комиссия будет рассматривать документы кандидатов. Второй этап, запланированный 26 ноября, включает собеседования с каждым из претендентов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку в январе 2024 года. Месяцем ранее ее задержали правоохранительные органы. 26 декабря Елена Ситникова предстала перед городским судом по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность должностного лица, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Причина задержания не уточнялась, однако в СМИ предполагали, что дело связано с прошедшими в мае 2023 года массовыми пожарами в Курганской области.