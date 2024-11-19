В Набережных Челнах открылся Центр цифрового образования на 2,8 млн рублей

В Набережночелнинском политехническом колледже заработал Центр цифрового образования детей «IT-куб». На его создание из бюджета Татарстана в 2024 году выделено 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-службе Министерства финансов республики.

Центр создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В пресс-службе отметили, что в нем школьники и студенты смогут изучать современные IT-технологии, включая программирование, робототехнику и основы искусственного интеллекта. Ожидается, что центр станет одной из ключевых площадок для подготовки молодых специалистов в сфере высоких технологий.

Анар Зейналов