Из Казани в Магадан отправят два новых вертолета в окрасе косаток

Из Казани в Магадан в ближайшее время отправятся два новых вертолета Ми-8МТВ-1 с окрасом китов-косаток. Их изготовили на Казанском вертолетном заводе для авиакомпании «Авиация Колымы». Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Вертолеты построили в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией. Ми-8МТВ-1 преодолеют 6,5 тыс. км и пролетят над 11 городами России на пути в Магадан.

Вертолеты получили ливрею, повторяющую окрас китов-косаток. Это животное является неформальным символом Магадана. Косаток можно увидеть в прибрежных зонах региона. Вертолеты с такой ливреей стали фирменным знаком авиационного парка Магаданской области. В начале 2024 года «Авиация Колымы» уже получила два вертолета Ми-38 в такой же расцветке.

Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», Ми-8МТВ-1 можно использовать почти в любых климатических условиях для транспортных и грузовых рейсов, тушения пожара, медицинской эвакуации и т. д.

Диана Соловьёва