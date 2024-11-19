Искусственный интеллект помог задержать телефонного мошенника в Ростове

Ростовские полицейские при помощи искусственного интеллекта отследили и задержали предполагаемого телефонного мошенника в арендованной квартире. Об этом рассказала в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

По месту жительства ранее судимого гражданина правоохранители обнаружили два сим-бокса на 128 сим-карт для параллельного обзвона жертв и 2,5 тыс. сим-карт различных операторов.

По информации Ирины Волк, аферист действовал по указанию предположительно украинского куратора. Обманным путем он узнавали личные данные граждан, чтобы затем получить доступ к банковским аккаунтам. Всего было совершено 15 тыс. звонков. Каждую сим-карту мошенник использовал не более суток, а также постоянно менял адреса с целью конспирации. По словам задержанного, оборудование ему доставил курьер, а «рабочий день» длился в 8:00 утра до 20:00.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже с банковских счетов.

Дмитрий Ковалевский