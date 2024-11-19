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Мэрия Перми отчиталась о готовности к содержанию городских дорог зимой

На заседании Пермской городской думы замглавы Перми Дмитрий Галиханов отчитался о готовности к содержанию города Перми в зимний период. Он рассказал, что с июля этого года начали действовать новые трехлетние контракты на содержание улично-дорожной сети. Суммарная стоимость 16 муниципальных контрактов превысила 9 млрд руб. Таким образом, объем средств на эти цели увеличился практически в два раза.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Галиханов отметил, что главным отличием новых муниципальных контрактов от предыдущих стало увеличение обработки проезжей части и тротуаров противогололедными средствами. Также увеличилась площадь вывоза снега с внутриквартальных проездов более чем в два раза. Кроме того, в этом году существенно выросло количество снегоуборочной техники. Всего на дорогах Перми будет работать 345 единиц техники, в том числе 86 единиц средств малой механизации. Депутаты отметили позитивные изменения в качестве уборки снега в Перми, однако обратили внимание на необходимость усиления уборки тротуаров.

Господин Галиханов также сообщил, что по итогам снегоуборочной компании сезона 2024-2025 года будет проведен социологический опрос среди пермяков на тему удовлетворенности качеством уборки.

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