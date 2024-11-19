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«ТМХ-Электротех» запустила в Новочеркасске выпуск двигателей для вагонов метро

Компания «ТМХ-Электротех» из Новочеркасска впервые в России запустила выпуск асинхронных тяговых электродвигателей четырех новых типов. Они будут применяться в электропоездах, маневровых тепловозах и электровозах, а также в вагонах метро. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Инвестиции в проект составили 6,7 млрд руб., из которых 5,2 млрд руб. — два льготных займа федерального Фонда развития промышленности.

«ТМХ-Электротех» провел реконструкцию действующих цехов и приобрел 49 единиц нового оборудования, половина которых уже введена в эксплуатацию. После запуска всего станочного парка предприятие увеличит выпуск тяговых электродвигателей для локомотивов на 35% — до 5, 7 тыс. единиц в год, а также обеспечит ежегодный выпуск до 2,7 тыс. тяговых двигателей для электропоездов и вагонов метро.

По словам замгубернатора Игоря Сорокина, запуск нового производства обеспечит железнодорожный транспорт отечественными комплектующими и создаст 481 рабочее место в Ростовской области.

По данным kartoteka.ru, ООО «ТМХ-Электротех» зарегистрирована в Новочеркасске в 2018 году. Генеральным директором является Адель Мустафин. Компания занимается производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Данные о выручке не представлены.

Ева Китаева

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