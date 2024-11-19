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обновлено 10:35

Прокуратура внесла представление главному врачу Соликамской больницы из-за антисанитарии

Соликамская прокуратура Пермского края, краевой Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии выявили нарушения в ГБУЗ ПК «Городская детская больница» Соликамска. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

ГБУЗ ПК «Городская детская больница» Соликамска.

ГБУЗ ПК «Городская детская больница» Соликамска.

Фото: 2Gis

ГБУЗ ПК «Городская детская больница» Соликамска.

Фото: 2Gis

В ходе надзорных мероприятий специалисты выявили в детской больнице дефекты покраски и повреждения стен, признаки их поражения грибком. В отдельных палатах, а также в помещении пищеблока в цокольном этаже здания требуется проведение дезинсекции.

По итогам проверки главному врачу больницы внесено представление, в отношении двух сотрудников возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) и ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

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