В Башкирии годовая инфляция в октябре составила 7,7%

В октябре цены на товары и услуги в Башкирии выросли на 7,73% в годовом выражении, следует из данных Башстата. За десять месяцев 2024 года рост составил 6,19%, за октябрь — 0,93%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольший вклад в инфляцию внесли услуги, подорожавшие за год на 8,11%. Почтовые пересылки по России подорожали на 19,77%, пассажирский транспорт — на 17,89%, бытовые услуги — на 16,38%.

Продукты подорожали за год на 8,11%, сильнее всего выросло в цене сливочное масло (+31,52%, а к сентябрю — +10%). Услуги общественного питания подорожали на 13,71%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 12,47%, молоко и молочная продукция — на 12,37%.

Медленнее всего цены росли на непродовольственные товары, годовая динамика — 4,73%. Рост цен выше средних значений наблюдается на такие товары, как медикаменты (10,76%), стройматериалы (9,13%), бензин (8,15%), табачные изделия (7,52%), дизельное топливо (6,24%) и мебель (5,67%).

В сентябре инфляция составляла 7,98%.

Идэль Гумеров