В Казани Межрайонная ИФНС №3 по Татарстану сменит свой адрес

В Казани межрайонная инспекция ФНС №3 по Татарстану с 25 ноября будет принимать местных жителей по новому адресу. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по республике.

Новый адрес межрайонной инспекции — ул. 25 Октября, д. 3. Добраться до отделения можно на автобусах № 45, 53 и 72 до остановки «25 октября» или «Парк имени Петрова».

ИФНС №3 принимает налогоплательщиков, которые зарегистрированы или проживают в Авиастроительном и Кировском районах Казани, а также в Высокогорском, Тетюшском, Камско-Устьинском и Верхне-Услонском районах Татарстана.

Диана Соловьёва