Фонд развития промышленности Ростовской области получит 150 млн рублей в 2025 году

За счет регионального и федерального бюджетов Фонд развития промышленности Ростовской области (ФРП) будет докапитализирован в 2025 году на 150 млн руб. Как сообщает пресс-служба донского правительства, на бюджетный цикл 2025-2027 годов также запланировано привлечение капитала.

В текущем году ФРП региона пополнился на 123 млн руб., в настоящее время Фонд располагает почти 1,69 млрд руб. Его задача — предоставление займов по льготным региональным программам промышленным предприятиям малого и среднего бизнеса. С января региональный ФРП подержал 19 проектов на сумму 494 млн руб. Среди них: «Коксовская профильная компания» (строительство нового цеха), «Логинпром» (закупку нового оборудования), «Ростовский литейный завод» (модернизация и автоматизация производства).

В соседнем Краснодарском крае капитализация Фонда развития промышленности исчисляется 7,2 млрд руб. За последние шесть лет ФРП Кубани увеличился в 14,4 раза.

Дмитрий Ковалевский