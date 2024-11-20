Корреспондент «Ъ» Наталия Мирошниченко — о том, как и зачем электромобили «заряжаются на лизинг»

Выдачи электромобилей в лизинг на российском авторынке по итогам девяти месяцев выросли на 17,2% год к году, до 1,68 тыс. штук, сообщил «Ъ» руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации. По мнению первого замегендиректора ЛК «Европлан» Ильи Ноготкова, рост спроса на лизинг электрокаров — один из трендов отрасли. «Интерес стимулирует государственная льготная программа субсидирования лизинга, за счет которой можно сэкономить до 35% от стоимости электрического автомобиля»,— поясняет топ-менеджер.

В «Интерлизинге» рассказали, что продажи электромобилей за январь—сентябрь выросли на 9%. Наиболее популярными стали китайские премиальные бренды Voyah, Zeekr и американская Tesla. Согласно данным «Газпром Автолизинга», реализация электрических автомобилей за данный период осталась на уровне прошлого года. При этом их доля в общем объеме продаж по легковому и легкому коммерческому направлению составляет лишь 1,2%. Генеральный директор «Флит Автолизинга» (входит в ИГ «Инсайт») Алексей Смирнов также отмечает, что доля электромобилей в общей структуре продаж компании небольшая: менее 1%.

Источник «Ъ» в отрасли рассказывает, что электромобили все еще занимают малую долю на рынке автолизинга среди всех легковых машин — всего 1%. «Сделки носят точечный характер, поскольку инфраструктура для полноценного использования этого транспорта пока недостаточно развита»,— поясняет собеседник.

По данным «Автостата», по итогам января—сентября продажи новых электромобилей в России выросли на 60% год к году, до 13,96 тыс. штук. Первое и второе места занимают Zeekr с 6,15 тыс. машин и «Москвич» с 1,07 тыс. электрокаров, что в 4,5 раза и 3,7 раза больше, чем годом ранее соответственно. В топ-5 также входят Evolute, продажи которого снизились на 26%, до 1,04 тыс. штук, Volkswagen (928 штук, минус 38%) и Tesla (590 штук, минус 41%).

Если смотреть динамику по последним месяцам, фиксируется снижение продаж новых электромобилей, отмечают в «Автостате». В сентябре реализация таких машин сократилась на 28% год к году и на 2% относительно августа, до 1,27 тыс. штук. Эксперты связывают негативную динамику с вступлением в силу постановления правительства, по которому с 1 апреля автомобили с электродвигателем даже при ввозе из стран ЕАЭС можно растаможить только в России. Ранее автомобили проходили процедуру таможенной очистки на более лояльных условиях, чем в РФ, что делало такие предложения более конкурентными.

Относительно рынка электрических автомобилей с пробегом: по итогам января—сентября, по оценке «Автостата», фиксируется рост на 3,5%, до 8,36 тыс. штук. В сентябре же — аналогично рынку новых электрокаров — динамика отрицательная. По данным агентства, в первый месяц осени было продано 1,09 тыс. подержанных электрокаров, что на 6% меньше, чем год назад.

По итогам 2024 года продажи новых электрических автомобилей могут вырасти до 17–19 тыс. штук против 14 тыс. штук в 2023 году, считают опрошенные «Ъ» аналитики. Эксперты называют рынок электрокаров довольно перспективным, но в числе сдерживающих его рост факторов — недостаточная развитость инфраструктуры и высокая стоимость продукта, резюмируют они.