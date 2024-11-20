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Коммерсантъ FM
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Экспертиза

Начальник отдела торгового финансирования «Северстали» Юлия Коргулева — о том, зачем отраслевые маркетплейсы осваивают инструменты финансирования

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Северсталь» в рамках основного бизнеса активно применяет различные факторинговые схемы во взаиморасчетах, которые позволяют предлагать нашим покупателям гибкие и интересные условия сотрудничества. Мы взаимодействуем с широким перечнем финансовых партнеров, что позволяет найти приемлемое решение для каждого клиента.

В то же время наблюдается тенденция к более частому обращению за отсрочками напрямую к производителям металла, без посредников. Основная причина такого выбора кроется в удобстве: клиенты получают весь сервис, обратившись только к одному контакту, которому напрямую в одно касание предоставляют всю нужную информацию. Таким образом, сокращая количество выполняемых операций, контрагенты не увеличивают свой документооборот. Также обращение напрямую к производителю особенно важно для сегментов малого и среднего бизнеса, так как производитель лучше знает своих покупателей и их особенности, чем финансовые институты.

Помимо собственных ресурсов «Северстали», контрагенты могут использовать услуги ее отраслевых маркетплейсов, таких как «Платферрум», Industrial.Market и COMETAL, которые в силу специфики рынка имеют свои подходящие финансовые инструменты.

«Платферрум» помогает в поиске поставщика металлопроката среди 175 российских трейдеров: от крупных федеральных сетей до небольших металлобаз. На данном рынке, как правило, поставщики работают по предоплате, однако такие условия не всегда устраивают клиента. «Платферрум» предлагает закупку с отсрочкой платежа: после оформления заказа маркетплейс оплачивает счет поставщику, а клиент закрывает задолженность перед платформой в установленные сроки. Такой вариант подходит как под точечные разовые закупки, так и под долгосрочные — лимит такого «коммерческого кредита» может достигать 40 млн руб. на компанию.

В то же время COMETAL, цифровая платформа по металлообработке с более чем 280 производителями, предоставляет возможность заключения трехстороннего договора факторинга между заказчиком, банком и клиентом. При таком договоре банк дает средства для отсрочки платежа под меньший процент благодаря уже сформированному пулу других клиентов COMETAL. Банк объединяет дебиторскую задолженность в один «факторинговый портфель» и снижает ставку. Клиентами может быть востребован и другой финансовых инструмент COMETAL — «коммерческий кредит». Если клиент может оплатить поставку только через два месяца, у него есть возможность получить финансирование по льготной ставке, как для крупного бизнеса. Наиболее востребованным считается формат предоставления отсрочек и частичных отсрочек платежа по договору. При наличии поручительства или банковской гарантии для компаний с хорошей финансовой историей маркетплейс рассматривает индивидуальные условия.

Отраслевые профильные маркетплейсы чаще всего имеют в своем арсенале разные подходящие факторинговые продукты в связи со спецификой рынка. Для контрагентов работа напрямую с производителем позволяет выиграть во времени, так как не нужно готовить объемный пакет документов для банка. Все эти инструменты в совокупности нацелены на поиск оптимального решения для бизнеса любого масштаба.

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