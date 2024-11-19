Сотрудник МУП «ПОВВ» понесет ответственность за отсутствие воды в Першино

Прокуратура Металлургического района Челябинска возбудила административное дело в отношении заместителя главного инженера МУП «ПОВВ» за отсутствие воды в жилых домах поселка Першино из-за коммунальной аварии. Кроме того, представление об устранении нарушений предъявлено руководителю учреждения. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Надзорное ведомство провело проверку по обращениям жителей переулка Анапский в поселке Першино. Они жаловались на отсутствие холодной воды. Прокуратура выяснила, что водоснабжение отключено из-за повреждения на трубопроводе. Кроме того, жителям в полной мере не организовали подвоз воды. Установлено, что водоснабжение было отключено с 18 по 24 октября текущего года.

В результате после вмешательства прокуратуры в переулке Анапский провели новый трубопровод, установили колодцы. Водоснабжение жилых домов восстановлено. Административное дело в отношении заместителя главного инженера МУП «ПОВВ» возбуждено по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).