Hh.ru: жители Башкирии большую часть доходов тратят на еду, жилье и кредиты

Траты на еду считают самой большой статьей расходов в бюджете 54% опрошенных из Башкирии, сообщает пресс-служба hh.ru. В целом по России больше всего средств тратят на еду 56% респондентов. Вторая по величине статья расходов в Башкирии — оплата аренды жилья и ипотеки (46%). В целом по стране на жилье и ипотеку уходит 37% расходов.

31% опрошенных в республике назвали главной статьей расходов выплату кредитов (без учета ипотечного), что совпадает со среднероссийским значением. Для 19% респондентов основные траты связаны с оплатой коммунальных нужд, для 17% — расходами на транспорт или автомобиль. На детей больше всего тратит 16% опрошенных, на одежду и обувь — 4%, на уход за собой — 3%, на образование, лечение и лекарства — по 1%.

Также эксперты выяснили, что у 42% опрошенных из Башкирии от 25% до 50% доходов приходится на жилье и ипотеку, у 33% на эту статью уходит менее 25% зарплаты, а у 15% — от 76% до 100%. 47% жителей республики на погашение кредитов (без учета ипотечного) тратят менее 25% заработка, еще 34% отводят на эти цели 25%–50% заработной платы, а 13% респондентов — от 51% до 75%.

Майя Иванова