В Челябинской области объем выдачи кредитов наличными сократился на 32% за месяц

В октябре банки Челябинской области оформили 37,19 тыс. кредитов наличными на сумму 5,65 млрд руб. Показатель в сравнении с прошлым месяцем сократился на 29% и 32% соответственно. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний размер наличного кредита в октябре составил 152 тыс. руб., сократившись с сентября на 4%. Средний срок уменьшился с 28 до 26 месяцев.

В целом по России в октябре жителям было выдано 1,68 млн кредитов наличными на общую сумму 274,39 млрд руб. Показатели сократились на 26% и 32% соответственно в сравнении с сентябрем. Средний размер кредита уменьшился на 8%, примерно до 165 тыс. руб., а средний срок — с 29 до 27 месяцев.