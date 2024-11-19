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В Челябинске СМС-рекламу банка ВТБ признали незаконной

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу ПАО «Банк ВТБ», полученную местным жителем по СМС без его согласия. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Житель Челябинской области обратился в УФАС после того, как получил от кредитора СМС с предложением рекламного характера. Банк не смог предоставить доказательства получения согласия абонента на подобную рассылку. По этой причине антимонопольная служба признала рекламу незаконной. Ее распространение прекращено в ходе рассмотрения дела.

Виталина Ярховска

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