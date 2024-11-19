На ЮУЖД увеличились перевозки груженых контейнеров на 11%

За январь-октябрь 2024 года на Южно-Уральской железной дороге перевезли 522,1 тыс. груженых контейнеров. Это на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Всего за десять месяцев текущего года по ЮУЖД было перевезено 551,9 тыс. двадцатифутовых контейнеров всех видов. Показатель увеличился на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

Заметнее всего увеличились перевозки контейнеров с промышленными товарами народного потребления — 113,2 тыс. за январь-октябрь с ростом до 58,1%, метизов — 86,2 тыс. двадцатифутовых контейнеров, до 42,9%, сборных грузов — 13,9 тыс. контейнеров, до 34%, строительных грузов — 4,2 тыс. контейнеров, до 28,4%, сельскохозяйственных машин — 13 тыс. контейнеров (+27,8%).