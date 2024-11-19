Девелопер Nova получил положительное заключение экспертизы на проект новостройки в Разгуляе

Девелоперская группа Nova получила положительное заключение экспертизы на проект многоквартирного дома по ул. Петропавловской, 14, в Перми. Как указано в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, застройщиком объекта значится компания группы — ООО СЗ «Нова-1», заключение экспертизы датировано 6 ноября.

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Жилой дом Nova разместится в историческом центре Перми, поэтому концепцию объекта представляли на региональном градсовете. Участок в 2,7 тыс. кв. м на ул. Петропавловской, 14, компания приобрела на муниципальных торгах в прошлом году за 27,5 млн руб. Дом, рассчитанный на 56 квартир, будет иметь площадь 4,1 тыс. кв. м. Шестиэтажный комплекс предусматривает парковку на 40 машино-мест.

Строительство будет вестись на территории достопримечательных мест «Губернский центр» и «Егошихинский медеплавильный завод», поэтому внешний облик новостройки создан в связи с исторической локацией места. Дворовое пространство и стоянка автомобилей разместятся на стилобате. Для здания выбрана нейтральная цветовая палитра с учетом цветов кварталов между улицами 25-го Октября и Николая Островского. Терракотовый тон соседних домов отражен в медных вставках откосов окон и отделке первого этажа.