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Восемь донских муниципалитетов не получили паспорт готовности к отопительному сезону

Ростов и еще семь муниципалитетов Ростовской области не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Информация об этом размещена на сайте Ростехнадзора.

Неготовыми признаны также Азов, Новочеркасск, Шахты, Таганрог, Азовский, Миллеровский и Родионово-Несветайский районы.

По сравнению с 2023 годом результат ухудшился на 4,1%. Тогда паспорта и акты готовности к отопительному сезону получили 45 из 49 муниципальных образований.

В начале года прокуратура Ростовской области сообщала о выявлении существенных недостатков в работе региональных властей при подготовке к отопительному сезону. В ведомстве обращали внимание главы Ростовской области Василия Голубева на выявленные нарушения и призвали его принять необходимые меры.

Ева Китаева

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