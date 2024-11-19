В Челябинскую область привезли 188 тыс. зараженных цветов из Китая

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора во время проверки установили пять случаев заражения цветов, поступивших на территорию Челябинской области из Китая. В партии было 188 тыс. единиц растений, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Вредителем цветочным калифорнийским трипсом оказались заражены 168 тыс. роз, 13,3 тыс. гипсофил, 3,8 тыс. статицы, 3 тыс. хризантем и 90 подсолнухов. Партия растений находится под контролем Россельхознадзора. Собственнику выдано предписание о запрете оборота этих цветов. Он может либо уничтожить зараженные цветы, либо провести их фумигацию.

Виталина Ярховска