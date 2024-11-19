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На строительство 1 км проспекта в Кургане направили 477 млн рублей

Курганское МБУ «Дирекция парков и скверов» объявило закупку на строительство дороги по Первомайскому проспекту от улицы Витебского до улицы Фарафонова, расстояние между которыми составляет около 1 км. Начальная стоимость контракта — 477,1 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит не только строительство дороги, но и благоустройство прилегающей территории. Необходимо реорганизовать освещение, сети связи и газопровода, установить светофоры, остановки, а также провести капитальный ремонт теплосетей и смонтировать ливневую канализацию. Все работы вместе с вводом объекта в эксплуатацию должны закончиться в конце сентября 2025 года. Поставщик получит аванс в размере 30% от цены контракта. Заявки принимаются до 25 ноября.

Виталина Ярховска

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