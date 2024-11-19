ГИБДД в Сургуте выявила водителя, устроившего дрифт на Нефтеюганском шоссе

Госавтоинспекторы в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) составили три административных протокола в отношении 26-летнего местного жителя, устроившего дрифт на Нефтеюганском шоссе, сообщили в полиции Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

В соцсетях распространились видео, где водитель «Лады Гранты» устроил дрифт, создав серьезную опасность для других участников дорожного движения на оживленной дороге. По данным полиции, в этом году он 30 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе 21 раз за превышение установленной скорости движения.

Накануне в паблике информационного агентства «К-Информ» было опубликовано видео, где водитель совершал опасный маневр. «Вчера на Югорском тракте наглый водитель вкруг тонированной "Гранты" не давал всем проехать машинам, устроил дрифт посреди дороги. В него чуть не въехали два автомобиля»,— сообщил очевидец.

Напомним, в августе глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке факта поджога автомобиля на стоянке автовокзала в Нижневартовске ради видеоролика с дрифт-шоу.

Ирина Пичурина