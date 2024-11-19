Самая большая конкуренция в Челябинской области среди юристов и режиссеров

В ноябре в Челябинской области была открыта только одна вакансия директора юридического департамента. При этом количество резюме на эту профессиональную роль составило 263 при норме 4-7,9 резюме на вакансию, сообщает Hh.ru.

На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказалась специальность режиссера и сценариста с соотношением 210,5 резюме на вакансию. На данный момент в регионе открыто два подобных предложения.

В топ-20 самых популярных вакансий среди соискателей Челябинской области попали: гейм-дизайнер (117 резюме на вакансию), арт-директор, креативный директор (94,5), дата-сайентист (91), продуктовый аналитик (77), event-менеджер (74,3), казначей (63), журналист, корреспондент (62,8), психолог (58,9), продюсер (57), руководитель отдела аналитики (49), генеральный, исполнительный директор (48,3), видеооператор, видеомонтажер (45,6), руководитель филиала (43,7), директор по информационным технологиям (42), операционный директор (41,3), копирайтер, редактор, корректор (36,8), переводчик (34,9), сетевой инженер (34,5), тестировщик (34,3). По данным Hh.ru, специалисты творческих профессий часто заинтересованы в подработке и сохраняют активный статус своих резюме и будучи трудоустроенными. Это дополнительно подогревает конкуренцию за вакансии.

Виталина Ярховска