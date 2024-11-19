Главные анонсы 19 ноября

Госдума соберется на пленарное заседание. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина представит основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период.

Арбитражный суд Челябинской области проведет заседание по кассационной жалобе по делу о передаче в собственность государства акций Челябинского электрометаллургического комбината, которую подали бывшие владельцы предприятия.

Арбитражный суд Ставропольского края проведет заседание в рамках разбирательства между Генпрокуратурой и ООО «Завод минеральных вод "Октябрь-А"» о возвращении в госсобственность земельного участка завода в Предгорном округе.

Ленинградский районный суд продолжит рассмотрение дела экс-генерала ФТС Олега Завгороднего, устроившего дебош в отеле в Калининграде.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Роснефти» требующей взыскать с «Транснефти» более 6,1 млрд руб. убытков из-за проекта строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае.

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск межрегионального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве к «Норникелю» на 3,5 млрд руб. за пользование объектами железной дороги Норильска.

В Москве пройдет заседание совета директоров ПАО «Московская биржа».

Таганский районный суд города Москвы рассмотрит гражданский иск писательницы из Смоленской области Татьяны Викентьевой к Григорию Чхартишвили (известному под псевдонимом Борис Акунин, объявлен иноагентом) о защите авторских прав с требованием запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель».

В Москве состоятся прощание с экс-солистом «На-На» Владимиром Левкиным. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

В Волгограде сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Сирии.

Верховный суд Белоруссии приступит к рассмотрению уголовного дела против уже умершего Константина Смовского, обвиняемого в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны.

В Рио-де-Жанейро пройдут переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20.

В Варшаве главы МИД Великобритании, Италии, Польши, Украины, Франции и ФРГ встретятся для обсуждения украинского конфликта на фоне победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В Брюсселе состоится внеочередное пленарное заседание Европарламента по продолжению помощи Украине.

В Бейруте планируется визит заместителя помощника президента США и старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина.

Представители Приднестровской Молдавской Республики и Молдавии обсудят в Бендерах проблемы переговорного процесса.

В Гайане состоится визит премьер-министра Индии Нарендры Моди.