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Жилстройнадзор взгрели за «перетопы»

УФАС признало ведомство нарушившим ФЗ «О защите конкуренции»

УФАС по Башкирии пришло к выводу, что госкомитет республики по жилищному и строительному надзору нарушил закон «О защите конкуренции», требуя у теплоснабжающих организаций БашРТС и МУП УИС произвести перерасчет для жителей многоквартирных домов в Уфе. Осенью 2023 года Госжилстройнадзор сообщал, что ресурсоснабжающие организации незаконно выставили уфимцам завышенные счета за отопление в результате своих «перетопов». В УФАС с такой трактовкой не согласились и весной этого года предупредили Госжилстройнадзор о незаконности требований. Ведомство проигнорировало мнение антимонопольной службы, что вынудило ее вынести соответствующее решение. Юристы полагают, что УФАС пришло к верным выводам.

МУП УИС и БашРТС, по мнению Госжилстрой-надзора Башкирии, вынудили уфимцев переплатить за отопление

МУП УИС и БашРТС, по мнению Госжилстрой-надзора Башкирии, вынудили уфимцев переплатить за отопление

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

МУП УИС и БашРТС, по мнению Госжилстрой-надзора Башкирии, вынудили уфимцев переплатить за отопление

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии установило в действиях Государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору нарушения ФЗ «О защите конкуренции». Ведомству выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Как следует из решения, претензии антимонопольной службы возникли к госкомитету, который якобы навязывал «определенным теплоснабжающим организациям» перерасчет платы за отопление для населения в сторону ее снижения, а также подал соответствующие иски в арбитражный суд.

В мае этого года УФАС выдало госкомитету предупреждение, в котором потребовало направить теплоснабжающим организациям письма, в которых необходимо было сообщить «об ошибочности выводов в части обязания произвести перерасчет (уменьшение) платы за отопление». Кроме того, ведомству было поручено отозвать судебные иски к теплоснабжающим компаниям.

В сентябре 2023 года пресс-служба госкомитета сообщила, что в отношении ООО «БашРТС» и МУП «Уфимские инженерные сети» (крупнейшие уфимские теплоснабжающие организации) было выдано 37 предостережений и 33 предписания о перерасчете платы за отопление в 2019–2022 годах на общую сумму около 30 млн руб. Речь шла о «перетопах» — когда температура в батареях выше нормативной, и эту разницу жители квартир должны компенсировать теплоснабжающим компаниям.

По данным УФАС, Госжилстройнадзор Башкирии в 2021–2023 годах выносил предостережения БашРТС и МУП УИС о необходимости перерасчета в сторону уменьшения платы за отопление, завышенной ранее в результате «перетопа». По мнению госкомитета, компании должны были пересмотреть стоимость отопления в связи с нарушением качества теплоснабжения, согласно правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации.

Между тем, по мнению УФАС, эти правила «применяются в ценовых зонах теплоснабжения» (в них установлены предельные уровни стоимости теплоэнергии), а Башкирия к таковым не относится.

Госкомитет не стал исполнять предупреждение УФАС, ответив надзорному ведомству, что намерен обжаловать документ в суде. Соответствующий иск был подан в середине августа и до сих пор окончательно не рассмотрен: ближайшее заседание назначено на 20 ноября.

Между тем, как указало антимонопольное ведомство, сославшись на решения арбитражных судов, Госжилстройнадзор в ходе рассмотрения одного из исков к БашРТС «не представил доказательств проведения контрольных мероприятий, вынесения каких-либо предписаний о выявленных нарушениях, об устранении нарушений требований жилищного законодательства», поэтому суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска ведомства. Это, по мнению УФАС, свидетельствует о незаконности требований госкомитета к БашРТС и МУП УИС, которые могут привести к ограничению конкуренции.

Как следует из решений арбитражного суда Башкирии по другим искам Госжилстройнадзора к теплоснабжающим организациям, судьи пришли к выводу, что проблему «перетопов» должны решать управляющие компании, у которых есть полномочия и технические возможности регулировать температуру во внутридомовой системе отопления.

В Госжилстройнадзоре Башкирии вчера получить оперативный комментарий на запрос не удалось.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев полагает, что выводы УФАС «по ключевым позициям законны и обоснованны, поэтому оспорить решение дальше представляется маловероятным». «Решение УФАС опирается на четкие нормативные положения, разграничивающие правила для ценовых и неценовых зон теплоснабжения. И вот этот факт и будет сложно оспорить в суде. Еще можно добавить, что Госкомитету будет сложно опровергнуть и основной тезис о неправомерном применении норм законодательства о ценовых зонах теплоснабжения к территории, не имеющей такого статуса. Это базовое нарушение, которое очевидно для судов любой инстанции»,— отметил господин Терентьев.

Булат Баширов

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