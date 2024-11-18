Полпред Артем Жога проверил работу уральских дронов в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога проверил работу беспилотных летательных систем «Канатход», «Муравей» и «Паук» на полигоне технопарка «Университетский» в Екатеринбурге. По словам представителей компании «Лаборатория будущего», роботы-дроны призваны переносить грузы или чистить линии электропередачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Развитие беспилотных систем одно из самых перспективных направлений. Уверен, что данная технология будет применяться в разных отраслях экономики»,— отметил господин Жога.

Представители технопарка отметили, что до 2026 года на территории планируется строительство четырех зданий: двух общей площадью 6,3 тыс. кв. м. в 2025 году, еще двух аналогичной площади — в 2026 году. «Производственные здания комплекса соединяются между собой переходом на уровне второго этажа. В каждом здании на первом этаже запроектированы помещения для производственной деятельности, на втором этаже — лабораторные и офисные помещения»,— пояснили представители технопарка.

Ранее, в феврале, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков отмечал, что на территории технопарка появится научно-производственный центр беспилотных летательных систем. «У нас на сегодняшний день площадь "Университетского" 28 тыс. кв. м, мы на его же земельном участке строим еще два корпуса по 3 тыс. кв. м, они будут как раз под беспилотники»,— сказал он.

Технопарк «Университетский» расположен в Новокольцовском районе Екатеринбурга, целью инновационного центра является создание новых высокотехнологичных рабочих мест и условий для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. В технопарке зарегистрировано 107 резидентов, на площадке создано 1,3 тыс. рабочих мест. Общая выручка компаний составляет 5,6 млрд руб., отчисления в бюджет — 500 млн руб.