В Ростове инженера будут судить за сход вагонов на станции СКЖД

Ростовская транспортная прокуратура передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инженера по эксплуатации технических средств железной дороги транспортного участка ООО «Дорстрой». Он обвиняется в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Фигурант должен был соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, однако он не проводил обслуживание и ремонт оборудования и технических средств железной дороги, а также содержание подъездных путей.

В результате нарушений во время движения маневрового состава произошел сход 7 вагонов из 12 и повреждение верхнего строения железнодорожного пути станции Кизитеринка. Сумма ущерба составляет более 2 млн руб.

Уголовное дело будет рассмотривать Советский районный суд Ростова. Максимальное наказание, предусматриваемое инкриминируемой фигуранту статьей — лишения свободы на срок до двух лет.

Ева Китаева