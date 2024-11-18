В Казани управляющего жилыми комплексами осудят после смерти ребенка в бассейне

Генеральный директор и управляющий жилыми комплексами компании «Карсар» предстанет перед судом после того, как в бассейне утонул 7-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в 2023 году в ЖК организации «Карсар» жителям Казани предложили платные услуги бассейна. Среди них были услуги для детей. На должность тренера в бассейне взяли женщину, у которой не было навыков тренерской работы и спасения на воде. Работница также выполняла функции администратора, из-за чего она не могла постоянно следить за людьми в бассейне.

Просьбы тренера назначить на должность другого сотрудника проигнорировали. Сообщается, что в бассейне также не было спасательных средств, дежурного медперсонала и надлежащего пропускного режима.

31 марта 2024 года в бассейн пришли мать и ее 7-летний сын. Пока женщина была в раздевалке, мальчик прошел в зал, прыгнул в воду и утонул. В это время тренер продавала посетителям абонементы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва