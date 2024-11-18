В Ростове выявлено превышение ПДК нефтепродуктов на свалке около озера

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали в Ростове превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов на несанкционированной свалке возле Цыганского озера (находится в Советском районе). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Площадь незаконной свалки составляет 3,5 тыс. кв. м. На ней были обнаружены отходы первого класса опасности, в том числе. Специалисты оценили нанесенный ущерб в более чем 3,4 млн руб.

Ведомство направило владельцу участка с отходами требование о добровольном возмещении вреда. По материалам проверки Росприроднадзора было возбуждено уголовное дело.

Анастасия Казуков