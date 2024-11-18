Махно на службе СБУ

Суд в Ростове-на-Дону признал граждан Украины Максима Махно и Сергея Ткаченко виновными в шпионаже и пособничестве шпионажу соответственно. По версии следствия, в 2022 году, находясь в Каховке Херсонской области, они передавали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о местонахождении личного состава и военной техники российской армии. Фигуранты признали вину, поэтому каждый из них был приговорен всего к 12 годам колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора Максиму Махно и Сергею Ткаченко

Фото: кадр видео @genprocrf Оглашение приговора Максиму Махно и Сергею Ткаченко

Фото: кадр видео @genprocrf

Ростовский областной суд огласил приговор по уголовному делу граждан Украины Максима Махно и Сергея Ткаченко. Максим Махно признан виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ), а Сергей Ткаченко — в пособничестве этому преступлению (ч. 5 ст. 33, ст. 276 УК РФ). Оба получили по 12 лет колонии, сообщили «Ъ» в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, Максиму Махно 44 года, Сергею Ткаченко — 39 лет. Оба безработные.

Следствие установило, что в 2022 году Максим Махно установил связь с сотрудниками СБУ и начал через мессенджер передавать им сведения о местонахождении личного состава и военной техники вооруженных сил РФ, находящихся в Каховке Херсонской области. В какой-то момент Максим Махно передал телефон своему знакомому Сергею Ткаченко, который также стал выяснять необходимую СБУ информацию и передавать ее представителям разведки Украины.

«Преступные действия подсудимых были пресечены сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу»,— сказано в сообщении прокуратуры.

Дело поступило в Ростовский областной суд в октябре этого года. Оно было рассмотрено в закрытом режиме за три заседания. По данным источника «Ъ», оба подсудимых признали вину в суде. «Ткаченко ранее был судим за разбой, поэтому у него не строгий, а особый режим»,— отметил источник.

Процессы по обвинению в шпионаже в Ростовском областном суде стали регулярными с июня 2023 года (до этого зафиксирован лишь один случай в 2021 году).

Согласно данным картотеки Ростовского областного суда, в 2024 году в него поступило четыре дела по соответствующей ст. 276 УК РФ. Сейчас одно из этих дел находится на стадии рассмотрения, по остальным уже вынесены приговоры.

В январе Ростовским областным судом за шпионаж были осуждены Александр Нечаев из Макеевки и Александр Процюк из Херсонской области.

В феврале срок за шпионаж получили жительница Мариуполя Ольга Максимец и жители Мелитополя (Запорожская область) Игорь Артеменко, Олег Зубов и Сергей Бутнарь. Также в феврале облсуд осудил гражданина Украины Сергея Кривицкого за попытку приобретения клистронов, используемых в составе зенитно-ракетных комплексов С-300.

В марте Ростовский областной суд приговорил троих граждан Украины к срокам от 11 до 13 лет колонии строгого режима за передачу украинской стороне сведений о местах дислокации объектов ПВО России. В мае облсуд признал виновным в шпионаже гражданина Украины Ивана Милованова.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону