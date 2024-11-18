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В некоторых регионах ЮФО существенно сократилось число выданных автокредитов

Количество и объем выданных автокредитов в октябре 2024 года в ряде регионов Южного федерального округа значительно сократились по сравнению с сентябрем. Об этом сообщается в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В Ростовской области в октябре было выдано 2,33 тыс. автокредитов, что на 42% ниже показателя сентября. Объем выдач автокредитов в регионе сократился за месяц на 43%: с 5,35 до 3,14 млрд руб. – по этому показателю Ростовская область занимает восьмое место в стране.

В Краснодарском крае за октябрь было выдано 3,96 тыс. автокредитов. По сравнению с результатами сентября число сократилось на 35%. Кроме того, на Кубани на 34% снизился объем выдач таких займов: с 9,29 до 6,10 млрд руб. По объему регион находится на четвертом месте среди регионов России.

В Ставропольском крае количество выдач автокредитов в октябре снизилось на 30%. За этот период здесь было оформлено 1,75 тыс. автокредитов. Объем сократился также на 30%: с 3,55 до 2,50 млрд руб. По этому показателю регион занимает 13-е место по стране.

В целом по России за октябрь банки выдали 86,18 тыс. автокредитов на 123,79 млрд руб. По сравнению с сентябрем их число сократилось на 36%, объем – на 37%. За первый месяц осени было оформлено 134,59 тыс. кредитов на покупку авто на 197,17 млрд руб.

Анастасия Казуков

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