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В Югре полиция расследовала дело о 40 эпизодах наркопреступлений

В Югорске (ХМАО — Югра) полиция завершила расследование дела о 40 эпизодах наркопреступлений, сообщили в пресс-службе МВД региона. В преступной группе состояло четыре человека возрастом от 20 до 50 лет.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвиняемые жители Югорска, Октябрьского района, Нягани и Иркутской области были задержаны полицией совместно с РУ ФСБ по Тюменской области. Двое ранее были судимы за преступления, связанные с нелегальным оборотом наркотических средств. Как утверждает следствие, задержанные знакомы друг с другом не были, но работали на один и тот же маркет по продаже наркотических веществ, распространяя «закладки» с ними. Предполагаемые преступления были совершены в период с апреля по июль 2024 года.

Правоохранители провели обыски в домах подозреваемых и обнаружили часть сделанных ими «закладок», суммарно было изъято более 500 граммов синтетических веществ. В отношении фигурантов расследуется дело по п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой в крупном размере), на время следствия они заключены под стражу. На данный момент материалы дела с утвержденным обвинительным заключениям были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли незаконную игорную деятельность организованной преступной группы. Задержанные получали доход от незаконной организации азартных игр вне игровой зоны. В семи арендованных помещениях они оборудовали залы виртуальных игровых автоматов.

Анна Капустина

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