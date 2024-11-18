«Россети Юг» и «Грин Энерджи Рус» заключили сделку по купле-продаже «зеленых сертификатов» происхождения электроэнергии на 1,5 млн «солнечных» кВт*ч

«Россети Юг» и «Грин Энерджи Рус» заключили сделку по купле-продаже «зеленых сертификатов» происхождения электроэнергии. Таким образом, «Россети Юг» на сегодняшний день является единственной сетевой компанией Группы «Россети», зарегистрировавшейся в национальной системе энергосертификации – ООО «Центр энергосертификации». Компания в ходе первой сделки приобрела для своих потребителей сертификаты объемом 1,5 млн кВт*ч, выработанных солнечными электростанциями.



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«Россети Юг» взяли на себя функции трейдера, приобретая и погашая сертификаты для своих клиентов. Эта схема дешевле и проще, так как освобождает потребителей от необходимости тратить время и ресурсы на самостоятельную регистрацию, оплату комиссии, подписание соглашений и соблюдение требований по торгам и погашению сертификатов.

Введение национальной системы сертификации электроэнергии позволяет российским компаниям осуществлять покупку специальных сертификатов происхождения электроэнергии («зеленых сертификатов»), чтобы юридически подтвердить факт потребления электроэнергии, выработанной возобновляемыми источниками электроэнергии («атрибуты»). До появления в России такого механизма организации могли подтвердить использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в своей работе только двумя способами: через заключение двусторонних договоров на покупку электроэнергии из ВИЭ или за счет строительства собственной чистой генерации.

С помощью «зеленых сертификатов» коммерческие потребители смогут повышать экологичность продукции, снижать свой углеродный след и объем косвенных выбросов парниковых газов, заявлять об этом через специальную «зеленую» маркировку.

Справочно Покупка специальных сертификатов стала возможной после вступления с 1 февраля 2024 года в силу федерального закона № 489-ФЗ от 04.08.2023 г., вводящего отечественную систему «зеленых сертификатов» происхождения электроэнергии. Для запуска национальной системы сертификации на базе Ассоциации «НП Совет рынка» был создан ООО «Центр энергосертификации», который ведет реестр «зеленых сертификатов» происхождения электроэнергии.

«Россети Юг»