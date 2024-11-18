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На Кубани количество потребительских кредитов выросло на 31% с начала года

За девять месяцев 2024 года жители Краснодарского края получили в банках потребительских кредитов на сумму свыше 700 млрд руб., что на 31% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Южного главного управления центрального банка РФ. По его данным, максимальные выдачи в 2024 году были зафиксированы в мае-июне. Обязательства жителей Краснодарского края по ипотеке превысили 810 млрд руб. За год эта сумма увеличилась на 155,4 млрд руб. В августе-сентябре почти все льготные жилищные займы были предоставлены по «Семейной ипотеке». Объемы выдач по этой программе за девять месяцев текущего года и прошлого сопоставимы, отмечается в сообщении Южного главного управления ЦБ РФ.

Ева Китаева

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