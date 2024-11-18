Студенческим гостиницам одобрили кредит

Госкорпорация ВЭБ.РФ и Челябинская концессионная компания заключили кредитное соглашение на сумму более 18 млрд руб. для второго и третьего этапов строительства межуниверситетского кампуса в областной столице. Планируется возвести еще шесть гостиниц для проживания студентов и учебно-научный комплекс. Изначально стоимость проекта оценивалась в 16,7 млрд руб. Первые гостиницы кампуса были открыты в августе 2024 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершение строительства межвузовского кампуса в Челябинске запланировано на 2026 год

Фото: пресс-служба Челябинской концессионной компании Завершение строительства межвузовского кампуса в Челябинске запланировано на 2026 год

Фото: пресс-служба Челябинской концессионной компании

ООО «Челябинская концессионная компания» и ВЭБ.РФ заключили кредитное соглашение на сумму более 18 млрд руб. Денежные средства направят на строительство второй и третьей очередей межуниверситетского кампуса в Челябинске. Соглашение подписано 15 ноября, сообщили в пресс-службе Челябинской концессионной компании.

Второй и третий этапы реализации проекта межуниверситетского кампуса включают в себя строительство шести гостиниц, состоящих из трех 16-этажных зданий для студентов и еще трех семиэтажек для проживания преподавателей.

Кроме того, запланировано строительство учебно-научного комплекса общей площадью 40,3 тыс. кв. м, а также здания модульного конференц-зала площадью 10,8 тыс. кв. м.

Первая очередь челябинского межуниверситетского кампуса была запущена в эксплуатацию в августе 2024 года. Тогда для проживания студентов стали доступны два семиэтажных корпуса, где можно разместить 336 человек. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на торжественной церемонии открытия сообщил, что во время последующих этапов строительства на первых этажах будущих кампусов разместят аптеки и кофейни. Кроме того, глава региона озвучил планы о дальнейшем возведении бассейна. Размер инвестиций в первую очередь строительства составил 1,1 млрд руб.

Исполнительный директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко рассказал, что государственная корпорация выступит в роли старшего кредитора при финансировании второго и третьего этапов строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске.

Для реализации проекта на Южном Урале была образована Челябинская концессионная компания (ЧКК). В октябре 2022 года организация заключила соглашение с министерством образования Челябинской области о государственно-частном партнерстве для финансирования и строительства межвузовского кампуса.

ООО «Челябинская концессионная компания» было создано в 2021 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями организации являются ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (доля 49,50%) и ООО «Центринвест» (доля 50,50%). Головной компанией последнего обозначено «Инфраструктурное партнерство». Генеральным директором ЧКК с июля 2022 года является Алексей Шулепов. Информация о финансовых результатах компании не опубликована.

Управляющий директор «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Неля Кочеткова отмечает, что развитие проектов в сфере образования входит в стратегию ВТБ. «Межуниверситетский кампус будет способствовать росту привлекательности отечественной науки и образования, привлечению талантливой молодежи. Кроме того, в развитии образовательной инфраструктуры мы видим потенциал для формирования современной городской среды и запуска сопутствующих коммерческих проектов в сфере транспорта и телекоммуникаций»,— прокомментировала Неля Кочеткова.

Проектирование межвузовского кампуса с восемью гостиницами на 3,4 тыс. мест в Челябинске стартовало в 2023 году. Первый этап строительства был начат в марте 2024-го. Проект реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты». Генеральным подрядчиком и проектировщиком выступила строительная компания «Голос. Девелопмент». Техническим заказчиком является ООО «ВТБ Девелопмент». На старте возведения кампуса сообщалось, что стоимость реализации проекта составит около 16,7 млрд руб.

Строительство ведется на участке вблизи Челябинского государственного университета.

Общая площадь кампуса будет около 114 тыс. кв. м, из которых 68 тыс. кв. м составят гостиницы для проживания студентов, 30 тыс. кв. м — учебные помещения и образовательные лаборатории.

На территории будут размещены торговые помещения и зоны питания, а также комнаты для проведения конференций и коворкинга. Гостиницы кампуса от привычных общежитий отличает набор услуг и сервис: в каждой комнате проводится ежедневная уборка, студентам выдается постельное белье, а также предоставляются в пользование чайник и холодильник. Также в зданиях предусмотрены номера, оборудованные для проживания маломобильных граждан. Завершение всего проекта межвузовского кампуса запланировано на 2026 год. В нем смогут проживать студенты ЧелГУ, ЮУрГУ, Южно-Уральских педагогического и медицинского университетов, агроуниверситета, МИДиСа и Магнитогорского государственного технического университета, ставших резидентами проекта.

В межуниверситетском кампусе создадут 17 лабораторий для учебных направлений «Экология и живые системы» и «Материаловедение и технологии материалов». Кроме того, научно-исследовательские центры также откроют в сотрудничестве с южноуральскими предприятиями, среди которых Челябинский цинковый завод, торговый дом «Автотепло», «ДНК Клиника, «Уралэлемент» и компания inSmart.

Ольга Воробьева