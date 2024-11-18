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Медикам добавили огня

В поликлинике Екатеринбурга произошел пожар, два человека пострадали

В Екатеринбурге на площади 300 кв. м загорелась кровля поликлиники№2 Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №3. Из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 350 человек, из них 51 сотрудник медучреждения. По предварительным данным, пожар произошел из-за ремонтных работ, которые проводились на крыше здания, в результате чего загорелся утеплитель. Двое рабочих подрядной организации пострадали, одному из них понадобилась госпитализация. Прием пациентов в поликлинике временно приостановлен.

Пожар был ликвидирован в течение двух часов

Пожар был ликвидирован в течение двух часов

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Пожар был ликвидирован в течение двух часов

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании кровли поликлиники №2 Центральной городской клинической больницы №3 на ул. Братьев Быковых, 16 поступило в МЧС в понедельник, 18 ноября, в 13.21. По данным спасателей, пожар охватил 300 кв. м.

Черный дым виделся в центральных районах Екатеринбурга, повсюду стоял запах гари. По словам очевидцев, пациенты выпрыгивали из окон поликлиники, чтобы спастись от пожара.

«Было страшно, повсюду черный дым и пожар. Люди из окон выпрыгивали. Мужчина кричал: "Люди, помогите!". Он спасал своих коллег на крыше, потом ему самому стало плохо, и его увезли на скорой»,— рассказали очевидцы.

Проезд к поликлинике был перекрыт машинами ДПС и пожарными. Пациенты стояли на улице в спальной одежде, поверх них были надеты куртки. Некоторые из них держали в руках капельницы. От общения с журналистами они отказались и сообщили, что им ничего не известно о причинах происшествия.

Пол внутри поликлиники был залит водой, с потолка стекала воду, свет был выключен. Внутри никого не было.

Однако вскоре после того, как пожар был потушен, в здание вернулись сотрудники больницы. От общения с прессой они отказались и закрыли дверь поликлиники изнутри с требованием, чтобы корреспонденты покинули здание.

«После того, как подразделения поднялись на кровлю, была произведена эвакуация персонала и посетителей здания поликлиники в количестве 350 человек, из них 51 — сотрудники поликлиники. Проверены все этажи на наличие возможных пострадавших. Всего на пожаре было задействовано 48 специалистов и 16 единиц техники»,— рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Свердловской области Егор Бухряков.

По предварительным данным спасателей, на кровле здания проводились ремонтные работы, в результате которых загорелся утеплитель. Пожар был полностью потушен к 15.41.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Свердловской области, в пожаре пострадали два сотрудника подрядной организации. Оба были спасены с крыши здания. Один из них сломал ногу.

«Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован»,— сообщили в ведомстве.

В связи с происшествием прием специалистов в поликлинике временно приостановлен. По данным ведомства, он возобновится со второй смены во вторник, 19 ноября. Подчеркивается, что пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи, могут обратиться в поликлинику №1 ЦГКБ №3 по ул. Бебеля, 160.

По факту происшествия прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку. «Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности в учреждении здравоохранения»,— сообщили в прокуратуре, добавив, что на место выезжал районный прокурор Владимир Курочкин для координации действий правоохранительных органов.

Мария Шараева

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