Челябинская область получит 26,8 млн руб. из госказны на борьбу с диабетом

Правительство РФ распределило между регионами дополнительное финансирование на реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2024 году в общей сумме 6,6 млрд руб. Челябинской области досталось 26,8 млн руб. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте кабинетам министров России.

Челябинская область получит деньги на софинансирование расходов региона по обеспечению беременных женщин, больных сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Всего на эти цели 87 регионам дополнительно выделено 1,2 млрд руб.

Кроме того, правительство распределило федеральные деньги еще по трем направлениям. Так, более 4,2 млрд руб. направят на оснащение региональных эндокринологических центров, а также создание и развитие школ здоровья для больных сахарным диабетом в 53 субъектах РФ. Около 470 млн руб. выделено на приобретение анализаторов гликированного гемоглобина для медицинских учреждений, которые помогают пациентам в сельских и отдаленных местностях, в 60 регионах. Более 730 млн руб. направят в 53 субъекта РФ на обеспечение детей от 4 до 17 лет с диабетом I типа системами непрерывного мониторинга глюкозы.