Жителя Татарстана осудят за сексуальное насилие дочерей сожительницы 6 и 8 лет

Житель Татарстана предстанет перед судом. Его обвиняют в совершении сексуального насилия в отношении дочерей сожительницы 6 и 8 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

По версии следствия, в 2022-2024 годах фигурант в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с дочерьми сожительницы, совершал над девочками насильственные действия сексуального характера. Мужчина угрожал несовершеннолетним расправой, если они кому-то расскажут о произошедшем.

Одна из девочек сообщила рассказала о случившемся тете. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы. По ходатайству следователя суд заключил татарстанца под стражу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва