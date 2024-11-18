Двигатели из Челябинска для российских электричек успешно прошли испытания

АО «Русские электрические двигатели» успешно завершило испытания опытных образцов тяговых асинхронных электродвигателей мощностью 330 кВт (ТАД 330), производимых в Челябинске. Комплектующие предназначены для пассажирских электропоездов «Ласточка» и «Финист», они заменят импортные агрегаты, сообщает пресс-служба предприятия.

В будущем ТАД 330 выведут на серийное производство. Установочную серию двигателей изготовят в количестве 50 штук.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле текущего года между правительством Челябинской области и группой «Синара» на международной промышленной выставке «Иннопром-2024» было подписано соглашение о сотрудничестве. В том числе оно предполагало производство электродвигателей для первого российского высокоскоростного электропоезда. Благодаря новому оборудованию электричка сможет развивать скорость до 400 км в час.

Виталина Ярховска