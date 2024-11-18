Исполком пермской «Единой России» после пожара переехал в другой офис

Исполком Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» после октябрьского пожара теперь работает в резервном офисе — на ул. Советской.

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В отделении «Ъ-Прикамье» сообщили, что переехали временно из-за пожара, который произошел 23 октября в старом офисе на ул. Плеханова, 12, где расположен офис регионального отделения «Единой России». Поджог офиса совершили две женщины: мать и дочь, 1970 и 2004 годов рождения, из Гайнского муниципального округа. По одной из версий, за совершение преступления им могли пообещать денежное вознаграждение. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога) в отношении неустановленных лиц.

Собеседник в отделении сообщил, что офис перенесен временно: вернется ли в него исполком, покажет ремонт. Напомним, штаб-квартиру на ул. Плеханова партия арендует у пермского социолога и бизнесмена Александра Ноды.