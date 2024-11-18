В Салавате расследуют гибель монтажника после падения со стремянки

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 43-летнего работника ООО «Климат сервис», сообщает пресс-служба ведомства.

14 ноября на территории производственной площадки ООО «Ремэнергомонтаж» в Салавате при монтаже систем вентиляции и кондиционирования рабочий упал с лестницы-стремянки с высоты около 1,5 м. Пострадавшего с тяжелой травмой головы госпитализировали в больницу Салавата, где он скончался спустя два дня.

ООО «Климат сервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Салавате в августе 2017 года. Владелец — Надежда Дворникова. Выручка ООО в 2023 году составила 117 млн руб., чистая прибыль — 25 тыс. руб.

Майя Иванова