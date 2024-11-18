«Авито»: в октябре в Уфе в среднем квартира на «вторичке» стоила 6 млн рублей

По данным «Авито-Недвижимость», в октябре этого года квартиры на вторичном рынке в Уфе в среднем выставлялись по цене 6 млн руб., стоимость 1 кв. м составляла 117 тыс. руб. Исследование проводилось в 39 городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем по России цена выставленной на онлайн-птаформе квартиры равнялась 7,5 млн руб., 1 кв. м — 131 тыс. руб. Самое дорогое вторичное жилье предлагали в Москве (31,1 млн руб.), Сочи (14,8 млн руб.) и Санкт-Петербурге (12,2 млн руб.), самое дешевое — в Смоленске (4 млн руб.), Ижевске (4,2 млн руб.), Ульяновске и Астрахани (по 4,3 млн руб.).

С июня по октябрь спрос на вторичное жилье в Уфе вырос на 3% (в среднем по стране — на 10%). Предложение на рынке вторичного жилья в городе по сравнению с июнем снизилось на 2%.

Средняя стоимость квартиры в новостройке в Уфе в октябре составляла 7,4 млн руб., цена за 1 кв. м — 161 тыс. руб. В среднем по стране она равнялась 8,4 млн руб., за 1 кв. м — 164 тыс. руб. Среди городов исследования самое доступное по цене жилье представлено в Ульяновске (5 млн руб.) и Ижевске (5,3 млн руб.). Наиболее высокие цены наблюдались в Москве (21,6 млн руб.), Сочи (19,1 млн руб.), Казани (11,4 млн руб.).

В Уфе предложение на первичном рынке по сравнению с июнем 2024 года выросло на 46%.

Майя Иванова