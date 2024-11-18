В Набережных Челнах временно закрыли частный детский сад «Радужный» после регистрации случаев кишечной инфекции у детей из группы № 4. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах опечатали частный детсад после заражения детей кишечной инфекцией

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана В Челнах опечатали частный детсад после заражения детей кишечной инфекцией

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана

Сотрудники ведомства провели эпидемиологическое расследование в отношении дошкольной организации «Счастливое детство». На пищеблоке на ул. Жданова выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей:

нет условий для раздельной обработки пищевых продуктов;

обработку сырья, мытье посуды и рук проводили в одной раковине;

есть продукция с истекшим сроком годности, без маркировки и с нарушением условий хранения;

не соблюдены санитарные нормы при транспортировке готовой продукции в филиал детского сада.

Также установлено, что в группе № 4 частного детского сада:

работал персонал без прохождения медосмотра и гигиенического обучения;

у них нет личных медицинских книжек;

персонал нарушил требования к раздаче готовых блюд, к обработке столов и детских нагрудников, к уборке помещений, дезинфекции игрушек и детских горшков;

также работники не соблюдали противоэпидемические мероприятия по острым кишечным инфекциям.

На организацию «Счастливое детство» составили административные протоколы. Пищеблок и группа № 4 детского сада опечатали. Работу пищеблока и детской группы приостановили на 14 суток.

Руководитель организации «Счастливое детство» Эльвира Федорова в разговоре с «Ъ Волга-Урал» заявила, что дети заразились ротовирусом не в детском саду, а в инфекционном отделении. Госпожа Федорова сообщила, что в дошкольном учреждении нет нарушения санитарных норм.

«У меня все смывы чистые, все сотрудники здоровые. Дети заразились в инфекционке. У нас всегда там очаг. <...> С решением суда я не согласна и буду его оспаривать», — рассказала руководитель организации «Счастливое детство».

Эльвира Федорова сообщила, что группа детского сада начала работать уже сегодня.

Диана Соловьёва